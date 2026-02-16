MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, sanayicinin 2025 yılını bir "denge yılı" olarak değil, maliyet ve belirsizliklerle dolu bir "geçiş yılı" olduğunu söyleyerek, finansmana erişim, enflasyon ve maliyet baskıları konusunda dert yanmıştı. Özdemir bu eleştiriyi yaparken, programda yer alan Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek’in yüzüne bakarak söylemişti.

'TÜRKİYE ŞU ANDA SANAYİSİNİ KAYBEDİYOR'

Özdemir, bu kez de Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’a ‘Türkiye şu anda sanayisini kaybediyor’ diyerek iktidara sert çıktı.

Türkiye’nin her yerinde fabrikalarda hatlar boş olduğunu söyleyen Özdemir, 300 kişi çalışacak yerde 100 kişiyle üretim yapıldığını söyledi. Özdemir, “Türkiye şu anda sanayisini kaybediyor. 1996’da GSYİH’de sanayinin payı yüzde 25 iken, şu anda yüzde 17’ye düşmüş” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar arasındaki farklılığa da değinen Özdemir, “Aynı çayı bir yerde 500 liraya, başka bir yerde 5 liraya içmek normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok. Tek bir denetim ve çalışma yapılmıyor” şeklinde dert yandı.

Sanayi alanındaki istihdama önem verilmemesinin gerektiğini altını çizen Özdemir, “Beyaz yakalı mühendis, bir usta kalfasından daha az maaş alıyor. Toplum kendi aydınına böyle davranmamalı” dedi.

TÜSİAD 'SİSTEM ÇÖKTÜ' DEMİŞTİ

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel kurulunda iktidarın karar ve uygulamaları sert bir biçimde eleştirmişti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, konuşmalarında “sistem çöktü” mesajını vermişti.

Bu yaptıkları konuşmalarda, yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İki isim gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.