SANAYİDE DEV KARAMSARLIK: SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ!

Ekonomim gazetesinden Allaattin Kataş’ın köşesine taşıdığı verilere göre Merkez Bankası’nın nisan ayı Reel Kesim Güven Endeksi verileri, sanayicinin geleceğe dair umutlarının hızla tükendiğini ortaya koydu. Sanayicilere sorulan "Genel gidişat nereye?" sorusuna verilen yanıtlar, ekonomideki daralmanın boyutlarını gözler önüne serdi.

PANDEMİ SONRASI EN KÖTÜ TABLO

Sanayi dalındaki genel gidişatı "daha kötü" olarak değerlendirenlerin oranı Nisan ayında yüzde 24,1’e yükselirken, "iyiye gidiyoruz" diyenlerin oranı yüzde 4’e kadar geriledi. Oluşan 79,9 puanlık endeks değeri, 2022'den bu yana kaydedilen en karamsar veri olarak kayıtlara geçti. İyimserlik oranındaki bu tarihi dip, en son 2020 yılındaki pandemi şokunda görülmüştü.

FİYAT ARTIŞLARI KAPIDA: YÜZDE 50 ZAM SİNYALİ

Sadece üretim değil, tüketiciyi ilgilendiren fiyat beklentilerinde de tablo karanlık. Sanayicilerin yüzde 50,3’ü önümüzdeki üç ay içinde iç piyasa satış fiyatlarının artacağını beyan etti. Fiyat artışı bekleyenler ile azalış bekleyenler arasındaki fark, 2022 yılının Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, enflasyonist baskının şiddetleneceğinin habercisi niteliğinde.

SAVAŞ VE BELİRSİZLİK KISKACI

Reel sektörde güvenin 98,6 ile son bir yılın en düşük seviyesine inmesinde, devam eden savaşın ve küresel belirsizliklerin payı büyük. Savaşın uzaması ve ekonomik maliyetlerin artmasıyla birlikte, reel sektörü önümüzdeki dönemde daha zorlu günlerin beklediği öngörülüyor.