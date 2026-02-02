Türkiye'de zayıf talep koşulları sebebiyle baskı altına giren imalat sektörü alarm vermeye başladı. Satın Alma yöneticileri Endeksi Ocak 2026'da 48,1 olarak ölçüldü. Böylece sektör üst üste 22. ayda da daraldı.

ÜRETİM VE SİPARİŞLERDE GERİLEME SÜRÜYOR

İmalat sanayi üretimi Ocak ayında bir kez daha daralırken, yeni siparişlerdeki yavaşlama eğilimi de sürdü. Hem iç hem dış talepte gözlenen zayıflama, üretim hacmini aşağı çekti. İhracat, ithalatın yanından bile geçemedi. Yeni ihracat siparişleri, toplam siparişlere kıyasla daha belirgin bir düşüş kaydetti. Bu gelişmelere bağlı olarak istihdam ve satın alma faaliyetlerinde de azalma gözlendi .