Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı I. çeyreğine (Ocak-Mart) ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verilerini açıkladı. Ortaya çıkan tablo, üretimin ve istihdamın kalbi olan sanayi sektöründeki çöküşü ve işverenin sırtındaki maliyet kamburunu gözler önüne serdi. Ekonomi yönetiminin "büyüme" ve "istihdam artışı" söylemlerinin aksine, ana sektörlerde çarkların yavaşladığı, mesailerin azaldığı ve maliyetlerin kontrolden çıktığı net bir şekilde tescillendi.

SANAYİDE YAPRAK DÖKÜMÜ: İSTİHDAM VE MESAİ ÇAKILDI

Toplam istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,2 gibi cılız bir artış gösterse de bu artış tamamen ticaret ve hizmet sektörünün sırtına binmiş durumda. Ülkenin asıl lokomotifi olması gereken sanayi sektöründe istihdam yıllık bazda yüzde 3,2 geriledi. Kan kaybı sadece bununla da sınırlı kalmadı; fabrikalarda şalterlerin indiğinin en büyük kanıtı olan çalışılan saat endeksi sanayide yıllık yüzde 5,1, inşaatta ise yüzde 4,8 azaldı.

İŞVERENİN ÖDEDİĞİ MALİYET UÇTU

Piyasadaki yüksek enflasyonist ortam brüt ücretlere yansımış gibi görünse de işgücü maliyetlerindeki asıl patlama "kazanç dışı" kalemlerde yaşandı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 41,4 arttı. Sanayide bu oran yüzde 43,0'e kadar fırladı.

Saatlik kazanç endeksi (işçinin aldığı brüt ücret) yıllık yüzde 39,4 artarken; SGK primi, tazminatlar ve vergileri kapsayan saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 51,4 gibi korkunç bir oranda arttı. Ticaret ve hizmet sektöründe bu yük yüzde 53,6'ya ulaştı.

SADECE BİR ÇEYREKTE BİLE TABLO KARANLIK

Yıllık felaketin yanı sıra, sadece 2026'nın ilk üç ayında (bir önceki çeyreğe göre) yaşanan değişimler de tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor: