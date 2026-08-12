Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar

Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar

Türkiye’de uzun süredir devam eden nitelikli eleman ve usta açığı, çıraklık piyasasında dengeleri tamamen değiştirdi. Geçmişte sadece meslek öğrenmesi maksadıyla ücretsiz veya çok düşük harçlıklarla çalıştırılan çıraklar için bugün 35 bin lira veriliyor ama çalışacak çırak bulunamıyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 1

İnternet ilanlarında “yetiştirilmek üzere çırak” arayan işletmelerin teklif ettiği ücretler 35 bin liralara kadar çıkıyor.

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 2

USTANIN HESABI BAŞKA

Piyasada çırak maaşlarının bu kadar yükselmesinin temelinde artan usta maliyetleri yatıyor. Dışarıdan hazır, yetişmiş bir usta transfer etmenin maliyeti bugün 100 bin liranın üzerine çıkıyor.

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 3

İşverenler, bu yüksek maliyetin altına girmek yerine, genç birini alıp kendi kültürüne göre yetiştirmeyi mantıklı buluyor. Bir iki yıl boyunca asgari ücretin üzerinde maaş verilse bile, işi öğrenen çırak gelecekte işletmenin sadık ve kalifiye elemanı oluyor. İşveren bu maliyeti, geleceğe yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyor.

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 4

MESEM modelinde çıraklar haftanın bir günü okula gidip dört günü işletmede geçiriyor ve belirli mesai saatleri içinde, devlet güvencesiyle çalışıyor.

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 5

Bazı ustalar ise tam zamanlı, gerektiğinde altıncı gün de çalışıp mesai yapacak eski usul çıraklar arıyor. Devletin kuralları çerçevesinde çırağa esnek mesai yaptıramayacağını bilen ustalar, keseyi açıp aylık 30-35 bin lira maaş, yol ve yemek imkânı sunarak işi sıfırdan kendi kurallarına göre öğreteceği elemanlar arıyor.

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 6

GELEN 2 GÜNE KAÇIYOR

Esenyurt’ta otomobil motor mekanik ustası olarak yıllardır hizmet veren Mahmut Karahan konuyla ilgili “Bugün dışarıdan bir usta getirsem 100 bin liradan aşağı kapıyı açmıyor. Ben de hâliyle kendi çırağımı kendim yetiştirmek istiyorum. Aylık 30-35 bin lira para teklif ediyorum ama yine de gelen yok.

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 7

Sanayiye heves edip gelen genç de işe odaklanmıyor, elinden telefonu düşürmüyor. Sosyal medyaya bakmaktan işi takip edemiyor. İki gün sonra da biraz yorulunca ‘bana göre değil’ deyip kaçıyor. Aileler çocuklarını pamuklara sararak büyütüyor. Artık kimse elini yağa, pasa bulamak istemiyor” diyor.

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 8

OKULLAR KAPANDIĞINDA BİLE KAPIMIZI ÇALAN YOK

Hadımköy’de mobilya üretimi yapan marangoz Nazım Solakoğlu ise, MESEM ile eski usul çıraklık arasındaki farka dikkat çekiyor:

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 9

MESEM çok güzel bir uygulama, çevremde kullanan çok arkadaşım var ve hepsi memnun. Ama bana o sistem uymuyor, bana eski usul, tam zamanlı çırak lazım.

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 10

Ben çocuğa 35 bin lira maaş, yol, yemek her şeyini veririm. Yeter ki gelsin, haftanın 6 günü benim yanımda kalsın, mesleği çekirdekten, usta-çırak ilişkisiyle öğrensin.

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Sanayide 35 bin lira maaşla çalıştıracak çırak bulamıyorlar - Resim: 11

Okul günleri veya katı mesai saati kısıtlamaları bizim işleyişimize uymuyor. İşi gerçekten öğrenmek isteyen bir gence altın bileziği koluna takarım. Ama gelin görün ki okulların kapandığı yaz tatilinde bile kapımızı çalan bir tane çırak adayı yok.

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