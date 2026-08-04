Sanayide 10 araçtan 9'u bu yüzden geliyor: 10 bin TL ödenmeyince fatura 200 bin TL'ye çıkıyor

"Sıcak havalarda araçların hararet yapmasının en önemli sebeplerinden biri soğutma sistemindeki arızalar veya eksikliklerdir. Nedenleri ise soğutma sistemine antifriz yerine su koyulması, soğutma sistemindeki termostatın arızalı veya tıkalı olması, radyatör sisteminde bir arıza olması gibi sıralayabiliriz.”