Yaz aylarında artan kavurucu sıcaklar, araçlarda hararet problemlerini beraberinde getirdi. Elazığ Oto Sanayisi ustalarından Mutluhan Yıldız, son dönemde servislerine getirilen her 10 araçtan 9’unun hararet şikâyetiyle geldiğini vurgulayarak araç sahiplerini dikkatli olmaya çağırdı.
Sanayide 10 araçtan 9'u bu yüzden geliyor: 10 bin TL ödenmeyince fatura 200 bin TL'ye çıkıyor
Elazığ Oto Sanayisi ustaları, yaz sıcaklarında araçların soğutma sistemi bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi. 10 bin liralık bakımı yapılmayan araçlarda hararet nedeniyle 200 bin liraya varan motor hasarları oluşabileceği belirtilerek sürücülere hayati uyarılarda bulunuldu.Kaynak: İHA
Zamanında yapılmayan basit bir kontrolün motoru kullanılamaz hâle getirebileceğine dikkat çeken Yıldız, ihmallerin faturasının 200 bin lirayı bulabileceğini dile getirdi.
İşletmelerine başvuran taşıtların büyük çoğunluğunda hararet kaynaklı arızalar tespit ettiklerini aktaran oto tamir ustası Yıldız, bu durumun temelinde soğutma sistemindeki aksaklıkların yer aldığını belirtti.
Yıldız; antifriz kullanımı yerine sadece su tercih edilmesi, termostatların arızalanması veya tıkanması ile radyatördeki arızaları en sık karşılaşılan hararet nedenleri olarak sıraladı.
Hararet göstergesi yükseldiği hâlde sürüşe devam etmenin maliyetinin çok ağır olacağını ifade eden Yıldız, şu açıklamalarda bulundu:
"Sıcak havalarda araçların hararet yapmasının en önemli sebeplerinden biri soğutma sistemindeki arızalar veya eksikliklerdir. Nedenleri ise soğutma sistemine antifriz yerine su koyulması, soğutma sistemindeki termostatın arızalı veya tıkalı olması, radyatör sisteminde bir arıza olması gibi sıralayabiliriz.”
“Gelen 10 araçtan 9'u hararet şikayetiyle işletmemize başvuruyor. Bunların önüne geçmek için de uzun yola çıkmadan önce araçları tamircilere getirip soğutma sistemini kontrol ettirmeleri gerekiyor.”
Aracın hararet yapması durumunda izlenmesi gereken adımları da paylaşan usta Mutluhan Yıldız, sürücülerin motoru zorlamaması gerektiğini belirtti.
Yıldız, güvenli bir noktaya çekilen aracın kaloriferinin 5 dakika boyunca sıcak konumda çalıştırılmasını, ardından motorun durdurularak çekici yardımıyla tamirciye götürülmesini tavsiye etti.
Yaz sıcaklarında bakımların aksatılmaması gerektiğini belirten Yıldız, şunları söyledi:
“Diyelim ki, normal bakımlarının ortalama 10 bin lira masrafı oluyor. Eğer araba hararet yaptırırsa ve bu araçtaki sorun motor arızalarına kadar gidebilir hatta motor sökülmesine kadar gidebilir.”
“Buradaki ortalama maliyet ise 100 ile 200 bin lira arasında değişiyor. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor, özellikle de şu yaz sıcaklarında daha çok dikkat etmeleri lazım."