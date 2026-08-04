Webtekno'nun haberine göre Otomobil alırken birçok sürücünün önceliği, sık sık sanayiye gitmek zorunda kalmayacağı, uzun ömürlü ve düşük arıza riski taşıyan bir modele sahip olmak. Düzenli bakımları yapıldığında yüz binlerce kilometre sorunsuz kullanılabilen bazı otomobiller, sağlam motorları ve dayanıklı mekanik yapılarıyla öne çıkıyor.
Sanayi ustalarının önerdiği 8 otomobil belli oldu: Yıllarca masraf çıkarmıyor
Otomobil alırken en çok aranan özelliklerden biri dayanıklılık oluyor. Motoru, şanzımanı ve mekanik yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılabilen 8 model uzmanların da önerileri arasında yer alıyor.Kaynak: Haber Merkezi
İşte en dayanıklı 8 otomobil
Mazda 3
Mazda 3, ikinci el piyasasında rakipleri kadar popüler olmasa da sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Skyactiv-G atmosferik motorları, turbo sistemine ihtiyaç duymadan uzun ömür sunarken, dayanıklı yürüyen aksamı ve kaliteli kaporta yapısıyla yıllarca büyük masraf çıkarmadan kullanılabiliyor.
Mercedes-Benz C 220 CDI (W204)
Mercedes'in OM646 ve OM651 dizel motorları, düzenli bakım yapıldığında yüksek kilometrelere ulaşabiliyor. Özellikle 5G-Tronic ve bakımlı 7G-Tronic şanzımanlar da uzun ömürlü yapılarıyla öne çıkıyor. Bakım maliyeti ekonomik modellere göre yüksek olsa da sağlamlığıyla tercih ediliyor.
Fiat Egea
Özellikle 1.3 Multijet dizel motoruyla dikkat çeken Fiat Egea, düşük yakıt tüketimi ve uygun yedek parça maliyetleriyle öne çıkıyor. Sanayide hemen her ustanın yakından tanıdığı model, düzenli bakımla uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor.
Hyundai i20
Atmosferik benzinli motor seçenekleri sayesinde karmaşık turbo sistemlerine sahip olmayan Hyundai i20, düşük arıza riskiyle dikkat çekiyor. Sağlam elektronik altyapısı ve kaliteli montaj seviyesi de modelin uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
Suzuki Swift
Hafif gövde yapısı sayesinde motorunu ve yürüyen aksamını daha az yoran Suzuki Swift, düşük yakıt tüketimi, uygun bakım maliyetleri ve kronik arızalarının az olmasıyla güven veren modeller arasında gösteriliyor.
Toyota Corolla
Toyota Corolla, özellikle 1.6 Valvematic atmosferik motoruyla uzun ömürlü otomobiller arasında yer alıyor. Düzenli bakım yapılan birçok Corolla'nın 400 bin kilometrenin üzerine çıkabilmesi, modelin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Sağlam süspansiyon sistemi ve bol yedek parça avantajı da dikkat çekiyor.
Honda Civic
Honda'nın atmosferik i-VTEC motorları, sağlamlığıyla yıllardır kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Yüksek devir çevirebilmesine rağmen dayanıklılığını koruyan bu motorlar, doğru montaj yapıldığında LPG ile de uyumlu çalışarak ekonomik kullanım sunuyor.
Volvo S60 (D5)
Volvo'nun beş silindirli D5 dizel motoru, sağlam blok yapısı ve dayanıklı iç mekanik parçaları sayesinde yüz binlerce kilometre boyunca ciddi mekanik sorun yaşamadan kullanılabiliyor. Güvenlik odaklı gövde yapısı ve kaliteli iç mekân malzemeleri de modeli uzun ömürlü otomobiller arasında öne çıkarıyor.