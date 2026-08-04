Sanayi ustalarının önerdiği 8 otomobil belli oldu: Yıllarca masraf çıkarmıyor

Webtekno'nun haberine göre Otomobil alırken birçok sürücünün önceliği, sık sık sanayiye gitmek zorunda kalmayacağı, uzun ömürlü ve düşük arıza riski taşıyan bir modele sahip olmak. Düzenli bakımları yapıldığında yüz binlerce kilometre sorunsuz kullanılabilen bazı otomobiller, sağlam motorları ve dayanıklı mekanik yapılarıyla öne çıkıyor.