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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayı sanayi üretim endeksi yıllık aynı kaldı.

2026 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 yükseliş kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,9 AZALDI

2026 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı. Sanayi üretim endeksi aylık değişimi ise yüzde 2,9 azalış kaydetti.