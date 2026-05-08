Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı sanayi üretim endeksini paylaştı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azalış kaydetti.

2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.



2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 artış gösterdi.