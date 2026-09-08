Zehir tacirlerinin sevkiyat yöntemleri Emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde bir kez daha deşifre edildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül'de uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının engellenmesine yönelik saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar doğrultusunda kent girişinde durdurulan şüpheli bir araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan incelemelerde, araçta bulunan 4 adet sanayi tüpünün içine gizlenmiş halde toplam 87 kilo 500 gram skunk maddesi bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.