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Kaynak: İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki bir tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı araçta büyük çapta hasar oluştu.

TIRDA BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Erkan O.'ya ait, Aytaç B.'nin kullandığı park halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tırda büyük çapta maddi hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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