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Piyasaların ve ekonomi çevrelerinin reel sektördeki canlılığı ölçmek için yakından takip ettiği İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Haziran 2026 verileri açıklandı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren tam 1975 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, sanayide ibre yeniden yukarı döndü.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Haziran ayında bir önceki aya kıyasla ivme kazandı.

Bir önceki aya göre 0,2 puanlık bir artış göstererek yüzde 74,3 seviyesine ulaştı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış ham verilerde de benzer bir yükseliş tablosu ortaya çıktı. Bir önceki aya göre 0,3 puan artış kaydederek yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.