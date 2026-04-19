Bu durum, akciğerlerin en uç bölgelerinde yer alan bronşiyollerde gelişen iltihap, artmış balgam üretimi ya da doku kaybı nedeniyle hava akımının azalması şeklinde açıklanıyor.

Türk Toraks Derneği’nin “Sağlıkta Eşitlik ve Adalet” temalı 29. Yıllık Kongresi’nde sunulan çalışmada, Konya’nın merkez ilçelerinde yaşayan 455 yetişkinde hava kirliliği parametreleri (PM10, PM2.5, kükürt dioksit, azot oksitler, karbonmonoksit) ile sanayiye yakınlığın solunum fonksiyonlarına etkisi incelendi. Bulgular, sanayi bölgelerine yakın yaşayan sağlıklı ve sigara içmeyen kişilerin bile, daha uzak bölgelerde yaşayan sigara içicilerine kıyasla daha düşük küçük hava yolu akım hızlarına sahip olduğunu gösterdi. Bu durum, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir solunum sorunu olarak değerlendirildi.

Ayrıca Türkiye genelinde yapılan hava kalitesi analizinde, hiçbir ilin Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sınır değerlerin altında kalamadığı ortaya kondu. PM10 ve PM2.5 ölçümlerinin büyük kısmının yetersiz istasyon verilerine dayandığı, izleme ağının ciddi eksiklikler içerdiği belirlendi.

Hava kirliliğinin Türkiye’de yaklaşık 46 bin erken ölüme yol açtığı hesaplanırken, özellikle PM2.5 maruziyetinin kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıkları üzerinden önemli bir halk sağlığı yükü oluşturduğu vurgulandı. Çocuklarda ise akciğer gelişimi ve kapasitesinde gerilemeye neden olabileceği ifade edildi.

Genel değerlendirmelerde, Türkiye’de “temiz hava” kriterlerini karşılayan bir ilin bile bulunmadığı, bazı bölgelerde kirliliğin Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının 8-10 katına ulaştığı belirtildi. Uzmanlar, hava kalitesi izleme sistemlerinin güçlendirilmesi ve emisyon azaltıcı politikaların acilen uygulanması gerektiğini vurguladı.