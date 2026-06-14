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Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen İş’te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka ve veri merkezi yatırımları için yaklaşık 3 milyar dolarlık kamu kaynağı tahsis edileceğini duyurdu. Bakan Kacır, bu bütçeyle 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımını tetiklemeyi ve ülke ekonomisine 1 trilyon liranın üzerinde katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Kacır, dünyadaki büyük teknolojik dönüşümlerin arkasında 20'li ve 30'lu yaşlardaki gençlerin kurduğu dinamik girişimlerin yer aldığını söyleyerek, her zaman beşeri sermayeyi ve insan kıymetini odak noktasına koyduklarını dile getirdi. Yapay zekanın sadece belirli ülkelerin ya da şirketlerin tekelinde etik ve hukuki sınırlardan yoksun biçimde geliştirilmesinin küresel bir tehdit unsuru olabileceğine dikkat çeken Kacır, teknolojinin insanlık yararına odaklanması gerektiğini belirtti.

DİJİTAL MERKEZ ÜLKE HEDEFİ VE 1 TRİLYON LİRALIK YATIRIM HAMLESİ

Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini büyüterek bölgesel bir dijital merkez haline geleceğini ifade eden Bakan Kacır, kamunun yatırım bütçesinin de bu doğrultuda revize edileceğini açıkladı. Yeni planlama kapsamında, kamunun kendi yatırım programındaki toplam harcamaların en az yüzde 2'si doğrudan yapay zeka projelerine aktarılacak. Yaklaşık 3 milyar dolarlık kamu desteğinin tetikleyeceği 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımlarıyla beraber yapay zeka büyüme bölgeleri kurulacak ve Türkiye ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir ekonomik hacim yaratılacak.

Son olarak savunma sanayisinde elde edilen başarılara değinen Bakan Kacır, Türkiye'nin özellikle insansız havacılık gibi kritik savunma teknolojilerinde dünyanın ilk 5 ülkesi arasında, bazı alt kırılımlarda ise bir numarası konumunda olduğunu hatırlattı. Bu noktaya ambargoları ve kısıtlamaları aşarak, teknolojiyi sadece monte eden değil, çekirdek bileşenlerine kadar yerli ve milli olarak üreten bir kabiliyetle ulaştıklarını belirten Kacır, savunma alanındaki bu birikim ve tecrübenin artık adım adım sivil sektörlere de yaygınlaştırılacağını ifade etti.