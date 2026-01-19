Bu hafta dünyanın dört bir yanında kültür sanat dünyası hareketli! Film festivalleri, tiyatro oyunları, müzikal gösteriler ve konserlerle dolu bir program sizi bekliyor.Film Festivalleri

İtalya'nın köklü sinema etkinliklerinden 37. Trieste Film Festivali, 120'den fazla programla ve usta yönetmenlerin katılımıyla 16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlayacak.

Uluslararası belgesel festivali FIPADOC, yılın en seçkin belgesellerini sunarak 23-31 Ocak 2026'da Fransa'nın Biarritz kasabasında kapılarını açacak.

Norveç'in prestijli etkinliği Tromsø International Film Festival, 19-25 Ocak 2026'ya kadar Tromsø şehrinde dünyanın dört bir yanından gelen önemli filmleri izleyiciyle buluşturacak.Tiyatro ve Gösteriler

Kült müzikali The Rocky Horror Show, dünya turnesi kapsamında bugün İngiltere'deki Sunderland Empire sahnesinde seyirci karşısına çıkıyor.

Siyah ışık tiyatrosunun en çarpıcı sahnelerinden oluşan "Antologia - The Best of Black Light Theatre", 20 Ocak'ta Reduta Theatre'da izlenebilecek.

İngilizce ve Japonca doğaçlama komedi şovu "Pirates of Tokyo Bay: English & Japanese Improv Comedy", 25 Ocak'ta Ebisu'da sahnelenecek.

Harry Potter and the Cursed Child, J.K. Rowling'in (Joanne Rowling) eserinden uyarlanan devam hikayesiyle Londra'daki Palace Theatre'da 21, 23 ve 24 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

Zaman yolculuğu macerası Back to the Future - The Musical, Londra'daki Adelphi Theatre'da 21-24 Ocak tarihlerinde heyecan dolu bir deneyim sunacak.

Fyodor Dostoyevski'nin klasiği Crime and Punishment (Suç ve Ceza), Azerbaycan Türkçesiyle 23 Ocak'ta Bakü'deki Pray Theatre'da sahneleniyor.

KONSERLER

İngiliz sanatçı Raye, Avrupa turnesiyle 22 Ocak'ta Polonya'nın Lodz şehrinde, 24 Ocak'ta Berlin'de ve 25 Ocak'ta Prag'da hayranlarıyla buluşacak.

Amerikalı şarkıcı Halsey, Avrupa turnesi kapsamında 22 Ocak'ta Amsterdam'da ve 23 Ocak'ta Berlin'de sahne alacak.

Czech Philharmonic'in 130. yıl kutlaması "Orchestra Rehearsal - Birthday Edition!", 20 Ocak'ta Prag'daki Rudolfinum-Dvorak Hall'da müzikseverleri ağırlayacak.

Gioachino Rossini'nin operası Il Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi) 20 Ocak'ta, The Beauty and the Beast ise 24 Ocak'ta Prag'daki The National Theatre'da izlenebilecek.

Vivaldi Orchestra Praga ve mezzo-sopranoların yorumladığı "World-famous compositions by world-famous composers" konseri, 23 Ocak'ta Prag'da gerçekleştirilecek.

Absolute Bowie gösterisi, geniş repertuvarıyla 23 Ocak'ta O2 Academy Bristol'da sahnede olacak.

SİNEMALARDA YENİ FİLMLER

ABD'de bu hafta aksiyondan korkuya, dramdan biyografiye kadar 7 yeni yapım vizyona giriyor.

Chris Pratt ve Rebecca Ferguson'ın başrollerini paylaştığı aksiyon-dram Mercy, yakın gelecekte geçen suç hikayesiyle sinemaseverleri bekliyor.

Kült korku serisinden uyarlanan Return to Silent Hill, Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson'la psikolojik gerilim dolu bir yolculuk sunuyor.

Helen Macdonald'ın ödüllü kitabından uyarlanan H is for Hawk, Claire Foy ve Brendan Gleeson'la yas ve yeniden doğuş hikayesini anlatıyor.

Epik savaş filmi Border 2, korku yapımı Dooba Dooba, müzik-dram Clika ve romantik komedi The Dreamer Cinderella (Tara Reid ve Paul Johansson'la) haftanın diğer öne çıkan filmleri arasında.