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Kaynak: AA

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalde, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’ndeki gösteri alanında sahnelenen yeni yapım, koreografisi ve görsel tasarımıyla programın öne çıkan eserleri arasında yer aldı.

Carl Orff’un müziğini çağdaş dansın anlatım gücüyle bir araya getiren eserin sahnelemesini Volkan Ersoy üstlendi. Yapımın koreografisi ise Volkan Ersoy, Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan’ın ortak çalışmasıyla hazırlandı.

İnsan yaşamındaki değişimleri, doğa, aşk ve kader kavramları üzerinden dansla anlatan "Carmina Burana", kalabalık dansçı kadrosu ve sahne atmosferiyle Bodrum Kalesi’nin tarihi ortamıyla bütünleşti. İlk gösterimin sonunda sanatseverlerin alkışlarıyla karşılanan yapım, festivalin programına başladı.

Yerli izleyicilerin yanı sıra Bodrum’da bulunan yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği "Carmina Burana", bu akşam yeniden sahnelenecek.