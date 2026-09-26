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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Barosu Başkanı Av. Birsen Uçar, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenen “Sanat ve Hukuk” konferansında sanat özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğuna dikkat çekti.

SANAT VE HUKUK AYNI SALONDA BULUŞTU

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen “Sanat ve Hukuk” konferansına Ordu Barosu Başkanı Av. Birsen Uçar konuşmacı olarak katıldı.

Sanat ile hukuk arasındaki ilişkiyi değerlendiren Uçar, hukukun sanatın özgürce icra edilmesinin yanı sıra ortaya çıkan eserlerin yasal olarak korunmasında da önemli bir güvence oluşturduğunu söyledi.

UÇAR: “HERKES SANATINI SERBESTÇE İCRA ETME HAKKINA SAHİP”

Anayasa’nın 27’nci maddesine dikkat çeken Uçar, herkesin sanatını serbestçe öğrenme, yayma ve icra etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Uçar, “Hukuk, sanatın özgürce icra edilmesini ve eserlerin yasal kurallarla korunmasını güvence altına alır” dedi.

DEVLETİN SANAT VE SANATÇIYA KARŞI SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Sanat özgürlüğünün anayasal güvence altında bulunduğunu vurgulayan Uçar, devletin sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı koruma yükümlülüğü bulunduğunu da ifade etti.

Konferansın sonunda Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Bostancı tarafından, programa katkısı dolayısıyla Baro Başkanı Birsen Uçar’a plaket ve çiçek takdim edildi.