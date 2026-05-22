Hafta boyunca süren programlar kapsamında, Bengi Bağlama Beşlisi tarafından gerçekleştirilen saz resitali ile Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun konseri, Ata Sahne Sanat Merkezi’nde sanat tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ait türkülerin seslendirildiği “Atölyeden Türküler” programında, bağlamanın eşsiz tınısı izleyicilerden yoğun alkış aldı. Sanatçılar, güçlü yorumları ve sahne performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Öte yandan, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde açılan “19 Mayıs 1919 Gençlik Sergisi” de büyük ilgi gördü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim-İş Bölümü son sınıf öğrencilerinin hazırladığı ve 30 özgün çalışmanın yer aldığı sergi, sanatseverlerden tam not aldı.

Serginin küratörlüğünü üstlenen OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sena Sengir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, sergide 15 öğrencinin üç yıllık emeğinin ürünü olan eserlerin bulunduğunu belirtti. Sengir, çalışmaların farklı temalar etrafında şekillendiğini ve serginin öğrenciler için mezuniyet öncesi önemli bir deneyim niteliği taşıdığını ifade etti.