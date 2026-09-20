Sanatçılar bir bir iptal etti: Organizasyon çöktü

Bunlarla anlaşıldığı ve kesin gelecekleri belirtildi. Gelecek olanlar arasında Ceza, İrem Derici vardı. Dün gece Ceza, parasını alamadığı gerekçesiyle konserini iptal etti. Kendilerine ödendiği söylense de değişik kaynaklardan aldığımız bilgiye göre paranın ödenmediği, çek ve evrakların geç gönderildiği ve bundan dolayı konserinin iptal edildiği anlaşıldı. İptal gerçekleşince bugün İrem Derici'nin kesin çıkacağı teyit edildi. Girişlerin ücretsiz yapılacağı ve esnafın mağdur edilmeyeceği söylendi. Ancak sabaha karşı İrem Derici de ödemesini alamadığı ve sahnede diğer sanatçılara saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle katılmayacağını beyan etti. Böylece organizasyon tamamen çöktü. Zaten bize 7 bin bilet satıldığı söylenmişti ancak bu rakamın doğru olmadığı ortaya çıktı. 2 günde toplam bin kişi bile etkinliğe gelmedi. Güvenlikçilerin ödemesi yapılmadığı için güvenlik sağlanmadı. Jeneratör ödemeleri yapılmadığı için bağlantı geç sağlandı; ilk gün, yani hazırlık gününde elektriğimiz verilmediği için birçok ürünümüzü dökmek zorunda kaldık. Daha sonra elektrik verildi fakat bugün jeneratörlere mazot alınmadığından sabah saatlerinde jeneratörler tekrar kapandı. Dolaptaki ürünlerimiz yine bozuldu ve onları da atmak zorunda kaldık. Bunların haricinde elektrik panoları rastgele ortaya konuldu, insanlar mağdur edildi, oturma stantları kurulmadı. Ortada sadece Ömriye Hanım var fakat arka planda kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Şu an Adana'dan geldik; yol paramız, konaklamamız ve çöpe giden mallarımızla birlikte stant başı 100 bin liranın üzerinde zararımız var. İki stantla geldik ve toplamda 200-250 bin lira civarında zararımız bulunuyor.