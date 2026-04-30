Haziran 2022’de kendi isteğiyle müzik kariyerini sonlandırdığını duyuran Özer, yalnızca üç ay sonra bu kararından vazgeçtiğini açıklayarak “Dayanamıyorum” sözleriyle geri dönüş sinyali vermişti.

Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu ile mücadele ettiğini paylaşan sanatçı, omurilik ameliyatının ardından bir süre daha rehabilitasyon sürecine devam etmişti.

Sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, beyin damarlarından ikisinde ciddi daralma bulunduğunu ifade eden Özer, bu nedenle yürürken denge sorunları yaşadığını dile getirmişti.

Son olarak ortaya çıkan görüntülerde destekle yürüdüğü görülen sanatçı hakkında sosyal medyada “Daha iyi görünüyor” şeklinde yorumlar yapıldı.