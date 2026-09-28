Kaynak: ANKA

Sinemanın ve tiyatronun usta isimlerinden oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, vefatının 13'üncü yılında Edremit ilçesinde, Kazdağları’nın eteklerindeki Çamlıbel Mahallesi’nde bulunan kabri başında törenle anıldı.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında, Kurtiz’in sevenleri Çamlıbel Mezarlığı’nda bir araya geldi. Programda, usta sanatçının Türk sineması ve tiyatrosuna bıraktığı mirasın yanı sıra Edremit ve Kazdağları ile kurduğu güçlü bağ, yaşamından izler ve sanat dünyasına kazandırdığı eserler yad edildi.

Törene katılan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Tuncel Kurtiz’i sevgi, saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Kurtiz’in yalnızca sanat dünyasına kazandırdığı unutulmaz eserlerle değil; güçlü sesi, özgün duruşu, insan sevgisi, özgürlükçü yaklaşımı ve doğaya bağlılığıyla da hafızalarda yer ettiğini dile getiren Ertaş, usta sanatçının Kazdağları ve Edremit ile kurduğu güçlü bağa dikkat çekti. Ertaş, Kurtiz’in yaşamının önemli bir bölümünü çok sevdiği Kazdağları’nın eteklerindeki Çamlıbel’de geçirdiğini belirterek, sanatçının Çamlıbel’i kendisine yuva bildiğini, burada dostluklar kurduğunu ve doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü anlattı.

Mehmet Ertaş, “Tuncel Kurtiz, yalnızca sanatımıza kazandırdığı unutulmaz eserleriyle değil; hayata bakışı, insan sevgisi, özgürlükçü duruşu ve doğaya olan bağlılığıyla da çok özel bir iz bıraktı bizlerde. Çok sevdiği Kazdağları’nın eteklerinde, Çamlıbel’i kendisine yuva bildi” dedi. Kurtiz’in Çamlıbel’de kurduğu dostlukların ve doğayla iç içe yaşamının Edremit’in kültürel hafızasında da önemli bir yer edindiğini belirten Ertaş, usta sanatçının filmleri, tiyatro çalışmaları, sözleri ve dostluklarıyla yaşamaya devam ettiğini ifade etti. Ertaş, “Usta sanatçımız Tuncel Kurtiz’i bir kez daha sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyorum. Çok sevdiği Kazdağları’nın eteklerinde, Çamlıbel’de huzur içinde uyusun. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Tuncel Kurtiz, 2013 yılında 77 yaşında hayatını kaybetmiş, vasiyeti doğrultusunda Kazdağları’nın eteklerindeki Çamlıbel Mahallesi’nde toprağa verilmişti.