Yalova’daki evinin 6’ncı katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı: 'Biz attık baba, biz öldürdük'
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir televizyon programında olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu’nun babasına ait olduğu öne sürülen ses kayıtları yayınlandı.Kaynak: Haber Merkezi
Yalova’daki evinin 6’ncı katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni iddialar ortaya atıldı.
Olayın tek tanığı olduğu belirtilen Sultan Nur Ulu’nun babasına ait olduğu öne sürülen ses kayıtları yayınlandı.
Yayınlanan ses kayıtlarında, kızının kendisine "Biz attık baba, biz öldürdük" dediği ve Tuğyan Ülkem Gülter’in iki daire teklif ettiğini söylediği öne sürüldü.
Sultan Nur Ulu’nun savcılıkta verdiği ifade sırasında, Tuğyan’ın Güllü’yü ittiği iddia edilen anı canlandırdığı görüntüler Esra Ezmeci’nin programında yayımlandı.
Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklanırken, olayın tek tanığı olduğu belirtilen arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.
Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Sanatçı, müzik hayatına çok küçük yaşlarda tavernalarda şarkı söyleyerek başlamıştır. 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle Türk fantezi müziğinin ve arabesk müziğin önemli isimlerinden biri haline geldi.
Sanatçı, özellikle 1994 yılında yayımlanan "Güllü Cruel" adlı ilk stüdyo albümüyle geniş kitlelerce tanınmıştı.