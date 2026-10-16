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Kaynak: ANKA

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden, 91 yaşında hayatını kaybeden usta şarkıcı Alpay Nazikioğlu, başkent Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Müzik dünyasının efsane seslerinden Alpay Nazikioğlu'nun vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. 91 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı için Ankara’da son görev yerine getirildi.

CEBECİ ASRİ MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Alpay Nazikioğlu için Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından usta sanatçının naaşı dualarla uğurlandı.

Sanatçı Alpay, kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR?

Alpay Nazikioğlu 17 Temmuz 1935'te Ankara'da doğdu. Babası Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda bürokrat olarak uzun yıllar görev almış ve buradan emekli olmuştur. Annesi parti başkatibesi olarak görev almıştır. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da bitirdi ardından Ankara Atatürk Lisesi'nde okudu. Lisede futbola merak salan Alpay, Ankara Demirspor'da futbol oynamaya başlamıştır. Ardından Gençlerbirliği SK'nde profesyonel futbol hayatını sürdürürken Genç Milli Futbol Takımı'na seçilmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gördü.

14 Ekim 2026'da Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MÜZİKAL KARİYERİ

Alpay Nazikioğlu'nun müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Nazikioğlu romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı. 1964 yılında kendi grubunu kurdu. Üç Hürel grubuyla beraber müzik çalışmalarında bulundu. Birçok Fransız Chanson'un ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren sanatçı ''Kara Tren'', "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara imza atmıştır. Müzik kariyerine 25 kadar albüm sığdırmıştır. Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de kendince yorumladı.

Alpay, Gezi Parkı olayları sırasında Ankara'da başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük için "Ethem'in Sessiz Çığlığı" adlı bir şarkı yaptı