Ataşehir Belediyesi kültür merkezleri, sömestr tatili boyunca tüm çocukları sanatla, oyunla ve birlikte üretmenin mutluluğuyla buluşturuyor. 22 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi (İAKM) ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde (MSKM) gerçekleştirilecek Sömestr Çocuk Şenliği; atölyeler, tiyatro oyunları ve özel etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatacak. Çocukların el becerilerini, hayal gücünü ve sanatsal yönlerini destekleyen atölyelerden nitelikli çocuk tiyatrolarına uzanan program, sömestr tatilini verimli ve keyifli geçirmek isteyen çocuklar için zengin bir içerik sunuyor.

ATÖLYELERLE DOLU SÖMESTR GÜNLERİ

Atölye çalışmaları 22, 23, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde, 13.30 - 15.30 saatleri arasında İnal Aydınoğlu ve Mustafa Saffet Kültür Merkezleri’nde gerçekleştirilecek. Atölye programı kapsamında; Origami Atölyesi ile çocuklar, kâğıdın renkli dünyasında el becerilerini geliştirirken kendi tasarımlarını üretmenin mutluluğunu yaşayacak. Eva Baskı Atölyesinde çocuklar, desenlerini tasarlayıp baskıya dönüştürerek üretim sürecini deneyimleyecek. Beden Perküsyonu Atölyesi, alkışlar, adımlar ve ritimler eşliğinde çocukların müzik ve hareketle bağ kurmasını sağlayacak. Heykel Yapımı Atölyesinde kil ve şekil alabilen malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapılacak; hacim, denge ve form kavramları keşfedilecek. Şapka Yapım Atölyesi ve Bez Çanta Atölyesi, çocukların estetik bakış açılarını ve tasarım becerilerini desteklerken ortaya çıkan ürünler çocuklar için kalıcı birer hatıra olacak. Kukla Atölyesi, çocukların kendi karakterlerini oluşturup hikâyeler canlandırmalarına imkân tanırken iletişim ve özgüven becerilerini güçlendirecek. Atölye günlerinde ayrıca yüz boyama ve sosis balon etkinlikleriyle alanlar gün boyu renkli ve neşeli bir atmosfere bürünecek.

YAZARLAR ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Şenlik kapsamında 31 Ocak Cumartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenlenecek. "Görünmeyen Şeylerin Hikâyesi" başlıklı atölyede yazar Dilşad Çelebi, 8-10 yaş grubundaki çocuklarla yazarlık ve drama çalışmaları gerçekleştirecek. 1,5 saat sürecek atölyede çocuklar; görünmeyen kavramlardan yola çıkarak hikayeler oluşturacak, yazı ve beden diliyle hayal güçlerini ifade edecek. Atölye 14.00’te başlayacak ve kontenjanı 20 kişi ile sınırlı olacak.

ÇOCUK TİYATROLARI SAHNEDE

Sömestr Çocuk Şenliği, sevilen çocuk tiyatrolarıyla da renklenecek. "Ediko’nun Sihirli Sandığı" (Glow Tiyatro), 27 Ocak Salı günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde, 1 Şubat Pazar günü ise İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 3 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden oyun, müzik ve hayal gücü dolu bir hikâye sunuyor. "Guluk! Guluk!" (Tiyatro Lir) ise, 28 Ocak Çarşamba günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde, 1 Şubat Pazar günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Özgürlük, dostluk ve doğa temalarını ele alan oyun, 4 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor. Tüm tiyatro oyunları 12.30’da başlayacak. Oyun biletleri internet üzerinden temin edilebilecek. Sömestr Çocuk Şenliği kapsamında ayrıca, sahnelenen çocuk tiyatrolarının ardından çocuklara özel rehberli kulis turları düzenlenecek. Bu turda çocuklar sahnenin arkasına geçerek dekorları yakından inceleyecek, kulisin nasıl bir hazırlık alanı olduğunu öğrenecek; bir tiyatro oyununun sahneye çıkmadan önce nasıl hazırlandığını adım adım keşfedecek. Kulis turu, çocukların sahne sanatlarını daha yakından tanımalarını ve tiyatro deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Ataşehir Belediyesi tarafından 22 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Sömestr Çocuk Şenliği program takvimi ise şu şekilde:

22 Ocak Perşembe - Atölyeler - İAKM - 13.30-15.30, 23 Ocak Cuma - Atölyeler - MSKM - 13.30-15.30, 27 Ocak Salı - Çocuk Tiyatrosu - MSKM - 12.30, 28 Ocak Çarşamba - Çocuk Tiyatrosu - İAKM - 12.30, 29 Ocak Perşembe - Atölyeler - İAKM - 13.30-15.30, 30 Ocak Cuma - Atölyeler - MSKM - 13.30-15.30, 31 Ocak Cumartesi - Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor - İAKM - 14.00, 1 Şubat Pazar - Çocuk Tiyatrosu - MSKM - 12.30 ve 1 Şubat Pazar - Çocuk Tiyatrosu - İAKM - 12.30.