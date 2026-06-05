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3 Haziran’da Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Fuayesi’nde açılan sergi, Calvino’nun hayal gücüyle ördüğü kent anlatılarını Smyrna’nın kültürel yapısıyla bir araya getirerek ziyaretçileri görünmeyeni görmeye davet ediyor. Hayal İncedoğan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje, edebiyatın düşsel kentlerini görsel sanatların diliyle yeniden yorumluyor.

Afişte yer alan ay ışığı altında yükselen kent siluetleri, bulutların arasından süzülen yapılar ve ufka doğru uzanan mimari formlar, serginin temel fikrini güçlü bir biçimde yansıtıyor: Kentler yalnızca taş ve betonla değil, onları hayal eden insanların düşleriyle de inşa edilir.

Serginin dikkat çeken unsurlarından biri de Calvino’nun eserinden alınan ve ikinci afişte yer verilen çarpıcı metin. Metinde, insanların kendi yaşamları içinde yarattıkları “cehennem” kavramına değinilirken, bu karanlığın ortasında umut, güzellik ve bilgeliği aramanın önemi vurgulanıyor.

“İkinci yol riskli: Sürekli bir dikkat ve eğitim istiyor. Cehennemin ortasında cehennem olmayan kim ve ne varsa onu aramak ve bulduğunda onu tanımayı bilmek, onu yaşatmak ve ona fırsat vermek.”

Bu sözler, serginin düşünsel bir yolculuk sunduğunu da ortaya koyuyor. Öğrencilerin eserlerinde kentlerin görünmeyen katmanları ve geleceğe dair umutları farklı disiplinler aracılığıyla izleyiciye aktarılıyor.

GENÇ SANATÇILARIN ORTAK ÜRETİMİ

Projede çok sayıda genç sanatçı yer alıyor. Farklı bakış açıları ve üretim biçimlerini bir araya getiren sergi, üniversite ortamında kolektif sanat üretiminin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, Calvino’nun metinlerinden yola çıkarak kendi kent imgelerini, kişisel deneyimlerini ve hayallerini eserlerine taşıyor.

HAYAL İLE GERÇEK ARASINDA BİR KENT

“Görünmez Kentler”, insan ve hayal gücü üzerine düşünmeye davet eden bir deneyim sunuyor. Günümüz şehirlerinin karmaşası içinde kaybolan bireyin, görünmeyeni fark etmesine ve kendi içindeki kenti keşfetmesine olanak tanıyan sergi, sanat ve edebiyatın buluştuğu özel bir durak olmayı hedefliyor.

Kentlerin görünmeyen hikâyelerini görünür kılmayı amaçlayan sergi, sanatseverleri hayal ile gerçek arasında kurulmuş eşsiz bir yolculuğa davet ediyor.