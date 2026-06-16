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Sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulunan İrtem'in vefatıyla ilgili açıklama, avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapıldı. Gökkoyun, öğle saatlerinde oyuncunun annesiyle birlikte evde bulunduğunu belirterek, ilk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydeden Gökkoyun, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağını söyledi. Yetkililer tarafından hazırlanacak raporun ardından kamuoyunun yeniden bilgilendirileceği belirtildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Ece İrtem'in cenaze programı da belli oldu. Genç oyuncunun naaşı, detaylı inceleme yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cenazenin, emekli savcı olan babası tarafından teslim alınmasının ardından herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde 17 Haziran Çarşamba günü memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

CENAZESİ GÖZYAŞLARI ARASINDA ÇIKARILDI

Ece İrtem'in cenazesi, Kadıköy'deki evinden yakınlarının gözyaşları arasında çıkarıldı. Ailesi ve sevenlerinin büyük üzüntü yaşadığı anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.