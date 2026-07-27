EA Sports FC 27'nin ilk fragmanı yayınlanarak çıkış tarihi ve fiyatları duyuruldu. Seriye ilk kez eklenen Ultimate Plus sürümü 7.999 TL'lik etiketiyle rekor kırarken, yeni sosyal oyun modu The Grounds ve baştan aşağı yenilenen kariyer transfer pazarı oyunda öne çıkan ana yenilikler oldu.

Futbol simülasyonu dünyasının lider yapımlarından EA Sports FC 27, merakla beklenen ilk fragmanıyla resmi olarak sahneye çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dair detayların da kısa kesitlerle yer aldığı tanıtım videosunda, serinin en dikkat çekici modlarından biri olan "The Grounds" ilk kez görücüye çıktı. Ancak lansmanın en çok konuşulan başlığı, serinin tarihine geçen rekor fiyat etiketleri oldu.

SERİNİN EN PAHALI OYUNU: ULTIMATE PLUS

Bu yıl oyuna ilk kez dahil edilen "Ultimate Plus Edition", konsol tarafında 7.999 TL (PC tarafında ise 149.99 dolar) fiyatıyla serinin en pahalı paketi Unvanını aldı. Bu özel paketi satın alan oyunculara 5 sezon boyunca geçerli Premium Pass ve 10.000 FC Points hediye edilecek. Zam kervanına diğer sürümler de katıldı; Standart sürüm 3.999 TL’ye, Ultimate sürüm ise 5.499 TL’ye yükseldi. Oyunun erken erişim sunan Ultimate sürümleri 18 Eylül 2026’da, Standart sürümü ise 25 Eylül 2026’da piyasaya sürülecek.

ÖNE ÇIKAN ÜÇ BÜYÜK YENİLİK

Geliştirici ekip, FC 27 ile birlikte oyuna eklenecek üç ana yeniliği şu şekilde sıraladı:

The Grounds: Sokak futbolu ile Clubs deneyimini harmanlayan bu yeni sosyal alanda oyuncular, farklı bölgeleri keşfederken Kylian Mbappé ve Alex Hunter gibi ikonik isimlerin rehberliğinde kendi karakterlerini geliştirebilecek.

Yenilenen Transfer Pazarı: TransferRoom entegrasyonuyla geliştirilen Teknik Direktör Kariyeri'nde oyuncu değerleri, kulüplerin finansal gücü ve anlık form durumlarına göre dinamik olarak belirlenecek.

Football Ultimate Team (FUT) Galerisi: Oyuncular, topladıkları özel kart setlerini derleyip sergileyerek Galeri Seviyelerini yükseltebilecek ve özel ödüllerin sahibi olabilecek.

PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NETLEŞTİ

Oyunun PC platformundaki donanım ihtiyaçları da paylaşıldı. Minimum tarafta AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k işlemci, 8 GB RAM ve Nvidia GTX 1050 Ti ekran kartı yeterli görülürken; akıcı bir deneyim için AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700 işlemci, 12 GB RAM ve GTX 1660 seviyesinde bir ekran kartı tavsiye ediliyor. Oyunun tüm platformlarda 100 GB depolama alanına ihtiyaç duyacağı belirtildi.