Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul sokaklarında trafik güvenliğini hiçe sayarak "makas" atan ve hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan bir maganda daha adaletten kaçamadı. Esenyurt'ta otomobiliyle araçların arasından tehlikeli şekilde sıyrıldığı görüntüleri sanal medya platformlarında paylaşarak şov yapmaya çalışan sürücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün radarına takıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın direksiyonundaki ismin Ş.T. olduğunu belirledi. Söz konusu görüntülerin kaydedildiği Esenyurt ilçesinde saha çalışması başlatan ekipler, kuralları hiçe sayan sürücü Ş.T.'yi kısa süre içinde düzenledikleri operasyonla buldu.

Trafik polisleri; 'saygısızca araç kullanmak', 'makas atmak' ve 'yakın takip' ihlallerini tek tek rapora işleyerek sürücüye toplamda 96 bin lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, tehlike saçtığı otomobili de aynı şekilde yediemin otoparkına çekildi.