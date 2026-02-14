Sanal platformların erişilebilirliğiyle birlikte küresel bir kriz haline gelen online kumar bağımlılığı, tıp dünyasının öncelikli gündemi haline geldi.

Klasik kumarhane ortamından farklı olarak 24 saat kesintisiz ulaşım imkanı sunan bu sistemlerin, bireylerin bilişsel fonksiyonlarını ciddi oranda zayıflattığı saptandı.

Nörobilimciler, kontrolsüz bahis alışkanlığının dopamin dengesini bozarak madde bağımlılığına eşdeğer bir tahribat oluşturduğuna dikkat çekti.

DOPAMİN DÖNGÜSÜ VE NÖROLOJİK TAHRİBAT

Yapılan araştırmalar, sanal kumarın beyindeki ventral striatum bölgesini aşırı uyardığını ortaya koydu. Bu durumun uyuşturucu madde kullanımıyla benzer nörobiyolojik yollar izlediğini belirten uzmanlar, "kazanma beklentisinin" bile beyinde yıkıcı bir kimyasal fırtına kopardığını vurguladı.

Stanford Üniversitesi’nden Bağımlılık Uzmanı Prof. Dr. Anna Lembke, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, akıllı telefonların "modern zamanın şırıngası" haline geldiğini belirtti.

Lembke, "Sürekli erişilebilir olan dijital kumar araçları, beynin homeostaz (denge) mekanizmasını bozarak bireyi kronik bir mutsuzluk ve daha fazla risk alma döngüsüne hapsetti" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sanal bağımlılıktan kurtulma sürecinde sadece irade gücünün yeterli olmadığını savunan bilim insanları, yapısal değişikliklerin şart olduğunu dile getirdi.

Bilişsel Yeniden Yapılandırma: Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Marc Potenza, sanal kumar bağımlılığının tedavisinde farmakolojik destek kadar "bilişsel davranışçı terapi" yönteminin de kritik olduğunu aktardı.

Potenza, hastaların kumar dürtüsünü tetikleyen çevresel faktörlerden izole edilmesinin zorunluluğuna işaret etti.

Finansal ve Dijital Engelleme: Cambridge Üniversitesi’nde kumar bağımlılığı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Luke Clark, bireylerin finansal uygulamalar üzerinden kendilerine kısıtlama getirmesinin ilk adım olması gerektiğini kaydetti.

Clark, kumar yazılımlarının beyni manipüle eden algoritmalarla donatıldığını ve bu algoritmaların ancak teknolojik bariyerlerle aşılabileceğini bildirdi.

İYİLEŞME SÜRECİNDE UYGULANMASI GEREKEN ADIMLAR

Bilimsel raporlarda yer alan ve uzmanların üzerinde mutabık kaldığı çözüm yolları şu şekilde sıralandı:

Tam Engelleme Yazılımları: Cihazlara yüklenen ve kumar sitelerine erişimi kökten kesen filtreleme programlarının kullanımı zorunlu tutuldu.

Dopamin Detoksu: En az 90 gün boyunca tüm dijital ödül kaynaklarından (sosyal medya, oyunlar vb.) uzak durularak beynin reseptörlerinin eski hassasiyetine dönmesi hedeflendi.

Grup Terapileri ve Sosyal Destek: Anonim Kumarbazlar (Gamblers Anonymous) gibi uluslararası platformların, bireyin izolasyon hissini ortadan kaldırdığı gözlemlendi.