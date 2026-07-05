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Kaynak: DHA

İstanbul Pendik'te yaşanan olay, 4 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda çekildiği belirlenen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

ARAÇ GEÇİŞLERİNİ ZORLAŞTIRDILAR

Sanal devriye ekiplerinin yaptığı çalışmada; sürücülerin araçlarıyla konvoy oluşturarak kol halinde ilerlediği, diğer araçların geçişini zorlaştırdığı, düğün konvoyu nedeniyle trafik akışını kısmen engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 6 sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

6 SÜRÜCÜYE 289 BİN 986 LİRA PARA CEZASI

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 289 bin 986 lira ceza yazıldı.