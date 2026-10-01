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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

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Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerin sanal bahis, şans oyunları ve kumar bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, bağımlılık riskleri, erken farkındalık, sağlıklı dijital alışkanlıklar ve destek mekanizmaları ele alındı.

ÜNİVERSİTEDE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN FARKINDALIK PROGRAMI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin dijital ortamlarda giderek daha erişilebilir hâle gelen sanal bahis, şans oyunları ve kumar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla “Sanal Ortamlarda Bahis ve Şans Oyunları ile Kumarla Mücadele” başlıklı bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğiyle düzenlenen programda, öğrencilerin bağımlılık konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması ve riskli davranışlara karşı bilinçli yaklaşım geliştirmeleri hedeflendi.

Etkinlikte YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Eşitken, öğrencilere sanal bahis, şans oyunları ve kumar bağımlılığına ilişkin kapsamlı bilgiler aktardı.

SANAL BAHİS VE ŞANS OYUNLARININ BAĞIMLILIK RİSKİ ANLATILDI

Programın ana başlıklarından birini, sanal bahis ve şans oyunlarının oluşturabileceği bağımlılık riskleri oluşturdu.

Öğrencilere, özellikle dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte bahis ve şans oyunlarına erişimin kolaylaşmasının beraberinde getirebileceği riskler konusunda bilgiler verildi.

Bağımlılığın yalnızca bireyin ekonomik yaşamını değil; eğitim hayatı, aile ilişkileri, sosyal çevresi ve genel yaşam düzeni üzerinde de çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda öğrencilerin riskli davranışları erken dönemde fark edebilmesinin ve sorun büyümeden destek mekanizmalarına başvurmasının önemine vurgu yapıldı.

“ERKEN FARKINDALIK” MESAJI ÖNE ÇIKTI

Etkinlikte bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın önemine özellikle dikkat çekildi.

Öğrencilerin kendi davranışlarını ve çevrelerinde gözlemledikleri riskli davranışları daha bilinçli şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla bağımlılığın oluşum sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bahis ve şans oyunlarının kontrolsüz biçimde sürdürülmesinin bağımlılık davranışına dönüşebileceği belirtilirken, riskli davranışların erken aşamada fark edilmesinin koruyucu çalışmalar açısından önem taşıdığı ifade edildi.

SAĞLIKLI DİJİTAL ALIŞKANLIKLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Programda yalnızca bağımlılık riskleri değil, bağımlılıktan korunmaya yönelik alınabilecek önlemler de ele alındı.

Öğrencilere sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirme, dijital ortamlarda bilinçli davranma ve riskli içeriklere karşı farkındalık oluşturma konularında çeşitli bilgiler aktarıldı.

Özellikle sanal ortamların günlük yaşamın önemli bir parçası hâline geldiği günümüzde, dijital araçların bilinçli ve kontrollü kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

ÖĞRENCİLERİN SORULARI YANITLANDI

Bilgilendirme programında öğrencilerin konuya ilişkin soruları da değerlendirildi.

Sanal bahis ve şans oyunlarının bağımlılık açısından oluşturabileceği riskler, bağımlılığın bireysel ve sosyal yaşama etkileri ve bağımlılıkla karşılaşıldığında başvurulabilecek destek mekanizmaları hakkında öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirildi.

Etkinlik boyunca bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiği, erken farkındalık ve doğru yönlendirmeyle destek alınmasının önem taşıdığı mesajı öne çıktı.

YEDAM’IN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TANITILDI

Program kapsamında öğrencilere Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) tarafından sunulan danışmanlık ve destek hizmetleri hakkında da bilgi verildi.

Öğrencilerin bağımlılıkla ilgili yaşadıkları sorunlarda veya çevrelerinde karşılaştıkları riskli durumlarda profesyonel destek mekanizmalarından yararlanabilecekleri aktarıldı.

Bu bilgilendirmeyle öğrencilerin ihtiyaç duyduklarında nereye ve nasıl başvurabilecekleri konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı.

EĞİTİM HAYATI VE SOSYAL YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bağımlılık davranışlarının bireyin günlük yaşam düzenini ve sosyal ilişkilerini etkileyebileceğine dikkat çekilen etkinlikte, özellikle gençlerin karşı karşıya kalabileceği risklere karşı koruyucu ve önleyici çalışmaların önemi vurgulandı.

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ve dijital yaşamlarında da bilinçli tercihler yapmalarının, bağımlılık risklerinden korunma açısından önemli olduğu ifade edildi.

ZEHRA EŞİTKEN’E TEŞEKKÜR BELGESİ

Programın sonunda etkinliğe sağladığı katkılardan dolayı YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Eşitken’e, ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yusuf Kaygısız tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinlik, öğrencilerin sanal bahis, şans oyunları ve kumar bağımlılığı konusunda bilinç düzeylerinin artırılması ve sağlıklı dijital alışkanlıkların desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışması olarak tamamlandı.

AMAÇ: BİLİNÇLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ DİJİTAL YAŞAM

ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programla, öğrencilerin dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri bağımlılık risklerini daha erken fark etmeleri, riskli davranışlara karşı bilinç geliştirmeleri ve ihtiyaç duyduklarında profesyonel destek mekanizmalarına başvurmaları konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Üniversite ortamında gerçekleştirilen bu tür bilgilendirme çalışmalarının, gençlerin bağımlılık konusunda doğru bilgiye ulaşması ve koruyucu farkındalığın güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.