Kaynak: DHA

Serik'te Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran vatandaşlar dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri farklı illerde sanal medya, IBAN ve kripto para bilgileri ile telefon kullanılarak vatandaşları yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı.

Düzenlenen operasyonlarla 1'i kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Serik Adliyesi'ne sevk edildi.