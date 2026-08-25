İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme' suçuna yönelik çalışma başlattı.

Sanal ağa polis engeli: ‘Masaj salonu’ dediler gerçek başka çıktı - Resim : 1

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli internet sitelerinde masaj salonu adıyla profiller oluşturduğu, fuhşa aracılık ettiği, bu faaliyetler için yer temin ettiği ve karşılığında maddi menfaat sağladığı belirlendi.

Fuhuş operasyonunda çok sayıda tutuklamaFuhuş operasyonunda çok sayıda tutuklamaGündem

Sanal ağa polis engeli: ‘Masaj salonu’ dediler gerçek başka çıktı - Resim : 3

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

Sanal ağa polis engeli: ‘Masaj salonu’ dediler gerçek başka çıktı - Resim : 4

Sanal ağa polis engeli: ‘Masaj salonu’ dediler gerçek başka çıktı - Resim : 5