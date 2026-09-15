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Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinde otonom sürüş hizmeti sunan Waymo şirketine ait bir robotaksi, taşıdığı şüpheli yolcular nedeniyle emniyet birimlerini alarmsa geçirdi. Araç güvenlik sistemlerinin kural ihlalini tespit etmesi üzerine durdurulan taksideki iki genç yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ARACIN İÇİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden San Francisco polisi, otonom araç çevresinde yüksek riskli durdurma prosedürü uygulayarak iki yolcuyu etkisiz hale getirdi. Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada; seri numarası bulunmayan dolu bir AR tipi saldırı tüfeği, uyuşturucu madde ve biber gazı ele geçirildi.

SİSTEM OTOMATİK OLARAK POLİSİ ÇAĞIRDI

Olayın kendi araçlarında yaşandığını doğrulayan Waymo sözcüsü, taşıma kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesiyle birlikte sistemin otomatik olarak aracı güvenli bir noktada durdurduğunu ve acil durum ekipleriyle iletişime geçildiğini bildirdi. Şirket, soruşturma sürecinde emniyet güçleriyle tam iş birliği içinde hareket edildiğini belirtti.

GÜVENLİ MÜDAHALE PROSEDÜRÜ

Benzer kural ihlallerinde araç kapılarını yolcuların üzerine kilitlemeyen Waymo sistemleri, bu tür şüpheli durumlarda aracı güvenli bir noktaya çekip bekleme moduna alarak güvenlik güçlerinin müdahalesine imkan tanıyor. Şirket daha önce de araç içerisinde alkol alan ve oyuncak silahlarla çevreye ateş açan kişileri polise ihbar etmişti.