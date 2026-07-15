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Kaynak: AA

Yetkililer, çoğunluğu aynı aileden olduğu belirtilen kişilerin bulunduğu teknenin, turistik Alcatraz Adası yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildiğini açıkladı.

Olay yerine ulaşan ekiplerin, tekneyi büyük bölümünün su altında kaldığı ve motorunun çalışır durumda olduğu halde bulduğu bildirildi.

Kazanın ardından teknede bulunan 16 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, bir kişinin öldüğünü ve kayıp 3 kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

İlk açıklamalarda kazanın yangın kaynaklı olabileceği belirtilirken, yapılan incelemelerde bu ihtimali destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Yetkililer ayrıca bazı yaralılarda yanık belirtisi görülmediğini aktardı.