Batı Konferansı finali yedinci karşılaşmasında deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 111-103'lük skorla deviren San Antonio Spurs, NBA play-off serisini 4-3’e getirerek adını finale yazdırdı ve New York Knicks ile eşleşti.

Son şampiyonluk unvanına sahip Thunder cephesinde Shai Gilgeous-Alexander tarafından kaydedilen 35 sayı yenilginin önüne geçemedi. 2014 senesinden sonra ilk kez organizasyon finaline adım atan Spurs organizasyonunda Victor Wembanyama 22 sayı üretirken, Julian Champagnie ise takımına 20 sayılık katkı sağladı.

Doğu Konferansı şampiyonu apoletini takan Knicks de böylece 1999 yılından bu yana ilk kez NBA finallerinde boy gösterme hakkı kazandı.

Dev final serisinin perdesi, 4 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk mücadeleyle açılacak.