Samurayların yarısı kadın mıydı? Efsane çöküyor: British Museum'dan bomba iddia

Samuray, Japonya tarihinde feodal dönemde ortaya çıkan profesyonel savaşçı sınıfının üyelerine verilen isimdir. Kelime, Japonca 侍 (samurai) karakteriyle yazılır ve kökeni “hizmet etmek” anlamına gelen saburau fiiline dayanır. Başlangıçta soylu aristokrat savaşçıları (bushi) tanımlasa da zamanla tüm profesyonel askeri sınıfı kapsayan bir terim haline geldi.
Tarihsel kayıtlar ve arkeolojik bulgular, samuray sınıfının yarısının kadın olduğunu gösteriyor. Onna-bugeisha adlı kadın savaşçılar, Edo döneminde ev savunmasından savaş alanına kadar rol aldı. British Museum sergisi, erkek egemen efsaneyi sorguluyor ve Japon tarihini yeniden aydınlatıyor.
Samuraylar, efendilerine (daimyo) veya şoguna mutlak sadakatle bağlıydılar. Onur, cesaret, disiplin ve ölümüne bağlılık gibi değerler üzerine kurulu Bushidō (savaşçının yolu) adlı yazılı olmayan (sonradan yazılı hale gelen) ahlak koduyla yaşarlardı. En önemli silahları katana ve wakizashi kılıçlarıydı; sadece samurayların kılıç taşıma hakkı vardı.
Tarihçesi (Kısaca Ana Dönemler)
Kökenler (8.–10. yüzyıl)
Heian döneminde (794–1185) imparatorluk ordusu zayıflayınca, yerel toprak sahipleri kendi korumaları için savaşçı gruplar (bushi) oluşturdu. Bu gruplar zamanla bağımsız güç haline geldi.
Yükseliş (12. yüzyıl)
Taira ve Minamoto klanları arasındaki mücadeleler (Genpei Savaşı, 1180–1185) sonucunda Minamoto no Yoritomo 1192’de ilk Kamakura Şogunluğu’nu kurdu. Böylece samuraylar fiilen Japonya’yı yöneten sınıf oldu; imparator sembolik bir figür haline geldi.
Kamakura (1185–1333) ve Muromachi (1336–1573) dönemleri
Samuray kültürü olgunlaştı. Zen Budizmi etkisiyle disiplin, sadelik ve iç huzur ön plana çıktı. Çay seremonisi, bahçe sanatı, ikebana gibi estetik uygulamalar da bu dönemde samuray sınıfıyla özdeşleşti.
Sengoku Dönemi (1467–1603)
“Savaşan Eyaletler Çağı” olarak bilinen bu kaos döneminde çok sayıda daimyo birbirleriyle savaştı. Samuraylar hem kahraman hem de paralı asker olarak öne çıktı.
Edo Dönemi (1603–1868)
Tokugawa şogunluğu ile Japonya’da yaklaşık 250 yıl barış (Pax Tokugawa) yaşandı. Samuraylar artık savaş yerine bürokrasi, eğitim ve idari görevler üstlendi. Bushidō ideali romantik bir şekilde idealize edildi.
Son (1868)
Meiji Restorasyonu ile feodal sistem kaldırıldı, samuray sınıfı resmen sona erdi. 1873’te kılıç taşıma hakkı kaldırıldı (Haitōrei), 1876’da samuraylara ödenen maaşlar (stipend) kesildi. Birçok samuray yeni düzene uyum sağladı, bir kısmı ise isyan etti (Satsuma İsyanı 1877 gibi).
Japon tarihinin en ikonik figürleri olan samuraylar, yüzyıllardır erkek savaşçıların simgesi olarak anlatıldı. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ve sergiler, bu efsanenin eksik bir parçasını ortaya koydu. British Museum'un 2026'da açtığı "Samurai: The Making of a Warrior" sergisi, Edo döneminde (1603-1868) samuray sınıfının yarısının kadınlardan oluştuğunu ifade etti.
Küratör Rosina Buckland, bu gerçeğin "samuray" kelimesinin dar yorumundan kaynaklandığını belirtti. Buckland'a göre, samuray sadece savaşçı anlamına gelmiyordu; bir sosyal sınıfı temsil ediyordu ve kadınlar bu sınıfın vazgeçilmez parçasıydı.
Kadınlar, ev yönetimi, sanat ve hatta itfaiye gibi rollerde aktifti, ancak gerektiğinde silah kuşanıp savaşa katılıyordu. Bu iddia, geleneksel anlatımlara meydan okudu. Tarihçiler, samurayların Bushi sınıfından geldiğini ve kadınların da bu sınıfın üyesi olduğunu vurguladı.
Onna-bugeisha olarak bilinen kadın savaşçılar, naginata adlı uzun mızrakla eğitiliyor ve ailelerini, evlerini korumak için savaşıyordu. Bu kadınlar, sadece savunmacı değildi; bazıları erkeklerle omuz omuza cephede yer aldı.
Örneğin, 12. yüzyılda Tomoe Gozen, Genpei Savaşı'nda efsanevi bir figür oldu. Heike Monogatari adlı destanda, Gozen'in at üstünde ok atıp kılıç salladığı anlatıldı. Gozen, bin savaşçıya bedel bir yiğitlik gösterdi ve düşman başlarını toplayarak ün kazandı.
ARKEOLOJİK KANITLAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Bilimsel veriler, kadın samurayların varlığını somutlaştırdı. Kyoto Üniversitesi'nin 1580 Senbon Matsubaru Savaşı'ndaki kazılarda yaptığı DNA analizi, 105 cesetten 35'inin kadın olduğunu ortaya koydu. Bu oran, savaş alanındaki kadınların yüzde 30'unu temsil ediyordu ve geleneksel tarih yazımını altüst etti. Araştırmacılar, bu bulgunun kadınların sadece ev savunmasında değil, aktif savaşta da rol aldığını kanıtladığını ifade etti.
Benzer şekilde, diğer savaş alanlarında yapılan incelemelerde kadın kalıntılarının oranı yüzde 30-50 arasında değişiyordu. Bu veriler, onna-bugeisha'ların nadir istisnalar olmadığını, sistematik bir gerçeklik olduğunu gösterdi.Tarihçi Diana E. Wright, Aizu kadınlarının eğitimini incelediği çalışmasında, bu kadınların hem kalem hem kılıçta ustalaştığını belirtti.
Edo döneminde samuray kadınları, lordlarına sadakatle hizmet ediyor ve gerektiğinde kale savunmasında ön saflarda yer alıyordu. Wright, bu rolün Bushi sınıfının temelini oluşturduğunu ve kadınların "savundukları şeyi önceliklendirdiğini" vurguladı.
Bu araştırma, Meiji Restorasyonu'ndan (1868) sonra kadın rollerinin nasıl bastırıldığını da aydınlattı. Batılılaşma sürecinde samuray sınıfı dağıldı ve kadın savaşçıların hikayeleri unutuldu.
YABANCI UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ
Konuyla ilgili yabancı uzmanlar da efsanenin yanlışlığını dile getirdi. İngiliz tarihçi Stephen Turnbull, "kadın savaşçıların sömürüsü, samuray tarihinin en büyük anlatılmamış hikayesi" diye ifade etti.
Turnbull, arkeolojik kanıtların yazılı kayıtları aştığını ve kadınların savaşlardaki geniş katılımını kanıtladığını belirtti. Ona göre, Tomoe Gozen gibi figürler, sadece efsane değil, gerçek kahramanlardı. Turnbull'un kitaplarında, kadınların naginata eğitimi ve savaş taktikleri detaylıca anlatıldı. Bu görüş, Batı'da samuray imajının erkek odaklı yeniden yazıldığını eleştirdi.
Turnbull, Sengoku döneminde (1467-1603) kadınların klan liderliği yaptığını örnekledi. Kaihime, Oshi Kuşatması'nda Toyotomi klanına karşı direndi; Onamihime, Date Masamune'ye karşı savaşlarda öncülük etti. Bu kadınlar, aile mirasını korumak için erkeklerle eşit savaştı. Turnbull, bu hikayelerin unutulmasının, Edo barış döneminin getirdiği cinsiyet rollerinden kaynaklandığını savundu.
EFSANENİN DÖNÜŞÜMÜ VE GÜNÜMÜZ YANSIMALARI
Samuray efsanesi, 19. yüzyılda Batılılar tarafından şekillendirildi. Hollywood filmleri ve romanlar, samurayları sadece erkek kahramanlar olarak gösterdi. Ancak günümüz araştırmaları, bu algıyı değiştirdi. Nakano Takeko, 1868 Aizu Savaşı'nda Joshitai adlı kadın birliğini yönetti. 21 yaşındaki Takeko, imparator güçlerine karşı naginata ile savaştı ve yaralandığında kız kardeşine başını kestirerek onurunu korudu. Bu olay, son büyük onna-bugeisha direnişi olarak anıldı.Kadın samuraylar, sadece savaşçı değildi; toplumun yapı taşlarıydı. Eğitimleri, sadakat ve onur üzerine kurulu Bushido kodunu yansıtıyordu.
Ancak Meiji dönemiyle birlikte kadınlar ev içi rollere hapsedildi. Bugün, bu tarih feminist hareketler ve kültürel çalışmalarla yeniden keşfediliyor. British Museum sergisi, kadınların sanat eserleri, giysileri ve silahlarını sergileyerek bu mirası canlandırdı.
Sonuç olarak, samuray efsanesi yanlış anlatıldı. Kadınlar, sınıfın yarısını oluşturuyor ve gerektiğinde yiğitçe savaşıyordu. Bu gerçek, Japon tarihini zenginleştiriyor ve cinsiyet rollerini sorgulatıyor. Gelecek araştırmalar, daha fazla gizli hikayeyi gün yüzüne çıkaracak.