Samurayların yarısı kadın mıydı? Efsane çöküyor: British Museum'dan bomba iddia

YABANCI UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili yabancı uzmanlar da efsanenin yanlışlığını dile getirdi. İngiliz tarihçi Stephen Turnbull, "kadın savaşçıların sömürüsü, samuray tarihinin en büyük anlatılmamış hikayesi" diye ifade etti.

Turnbull, arkeolojik kanıtların yazılı kayıtları aştığını ve kadınların savaşlardaki geniş katılımını kanıtladığını belirtti. Ona göre, Tomoe Gozen gibi figürler, sadece efsane değil, gerçek kahramanlardı. Turnbull'un kitaplarında, kadınların naginata eğitimi ve savaş taktikleri detaylıca anlatıldı. Bu görüş, Batı'da samuray imajının erkek odaklı yeniden yazıldığını eleştirdi.