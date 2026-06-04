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Barcelona forması giydiği döneme ilişkin vergi kaçırma iddialarıyla yargılanan Samuel Eto'o, İspanya'da devam eden hukuk mücadelesini kazandı.

ETO'O VERGİ KAÇIRDIĞINA İLİŞKİN SUÇLAMALARDAN AKLANDI

İspanya Ulusal Mahkemesi, Eto'o'nun 2017 ve 2019 yıllarında verilen kararlarla ilgili yaptığı itirazları kabul etti. Mahkeme, daha önce Kamerunlu futbolcunun İspanya Vergi Dairesi'ne yaklaşık 900 bin euro ödeme yapmasına hükmeden kararları iptal etti.

Eto'o, Barcelona'da forma giydiği 2004-2009 yılları arasında imaj haklarından elde ettiği gelirleri beyan etmediği gerekçesiyle yargılanıyordu.

Karar, eski yıldız futbolcu lehine sonuçlansa da dosyanın İspanya Yüksek Mahkemesi'ne taşınabileceği belirtildi.

YOLU TÜRKİYE'DEN DE GEÇMİŞTİ

Futbolculuk kariyerinde Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerin formasını giyen Samuel Eto'o, kariyerinin son döneminde Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor forması da giymişti.