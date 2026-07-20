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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun’un Terme ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu güzergahında biriken çöplere tepki gösteren vatandaşlar ve mahalle sakinleri el ele vererek çevre temizliği yaptı. Sosyal medyada paylaşılan bir videonun ardından harekete geçen ilçe sakinleri, Terme’nin imajını zedeleyen kirliliği ortadan kaldırmak için çöp torbalarını ellerine aldı.

CANLI YAYIN HAREKETE GEÇİRDİ

Terme ilçesi Hamza Camii karşısındaki kırmızı ışıklarda duran araçların çevreye atılan kağıt, plastik ve su şişelerini gördüğünü belirten Atakan Çelik, duruma tepki gösterdi. Samsun-Ordu karayolu üzerindeki merkezi noktanın pislik içinde olduğunu söyleyen Çelik, bölgeden canlı yayın yaptı.

Çelik, yayında şu ifadelere yer verdi:

"Buradaki ışıklardan yılda milyonlarca araç geçiyor.

İlçemizin bu merkezi yerini Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görmüyor mu?"

DERNEK BAŞKANI, MUHTAR VE DİN GÖREVLİSİ SAHAYA İNDİ

Sosyal medyadaki canlı yayından etkilenen ilçe sakinleri kısa sürede organize oldu. Genç Termeliler Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Kondakcı, Fenk Mahallesi Muhtarı Elif Alemdar ve Kuba Camii Hocası Yüksel Yılmaz bir araya gelerek temizlik seferberliği başlattı. Kırmızı ışıklar ve çevresindeki tüm plastik, kağıt ve çöpleri tek tek toplayarak poşetleyen gruba, yoldan geçen araç sürücüleri de korna çalarak ve alkışlarla destek verdi.

"BİZ TOPLADIK, BELEDİYE GELSİN ALSIN"

Temizlik akımını başlatan Genç Termeliler Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Kondakcı, videoyu izledikten sonra kayıtsız kalamadıklarını belirtti:

"Çekilen videodan çok etkilendim. Terme’mize yakışmayan bu görüntüyü ortadan kaldırmak için bizler de buraya geldik. Çöpleri toplayıp poşetlere koyduk. Artık belediye ekipleri de gelip bu hazır poşetleri buradan alsın."

PARKLAR VE SOKAKLAR DA AYNI DURUMDA

Fenk Mahallesi Muhtarı Elif Alemdar ise ilçe genelindeki temizlik problemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sadece bu yol kenarı değil, mahallemizdeki parklarda da benzer sorunlar yaşıyoruz. Bugün biz duyarlı vatandaşlar olarak burayı temizliyoruz ancak yarın sokakların ne olacağı, nasıl bakılacağı meçhul. Yetkililerden daha kalıcı çözümler bekliyoruz."

İlçe sakinlerinin kendi imkanlarıyla başlattığı bu çevre hareketi, hem karayolunu kullanan sürücülerden tam not aldı hem de yerel yönetime güçlü bir temizlik mesajı gönderdi.