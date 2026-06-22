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Kaynak: İHA

Belediyenin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Ladik ilçesine bağlı Bahşi Mahallesi’nde yer alan Mehmet Akif Ersoy, Nalcıoğlu ve Selçuk 1 Sokak’ta toplam 1.200 metrelik sıcak asfalt uygulaması tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Vezirköprü ilçesinde bulunan Samur–Yeşiltepe grup yolunda 3 bin 100 metre uzunluğundaki beton yol çalışmaları devam ederken, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi 1769. Cadde’de gerçekleştirilen kazı ve dolgu işlemleri sona erdi. Geçtiğimiz yıl A tipi sathi kaplama yapılan bölgede, B tipi kaplama çalışmaları öncesindeki hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde bulunan Babacan Sokak’ta, olası heyelan tehlikesine karşı fore kazık uygulaması gerçekleştirildi. Güçlendirme çalışmalarının ardından bölgede yol yapım süreci başlatıldı.

Bafra ilçesinde Şeyhulaş ile Gazibeyli mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda 2 bin 400 metrelik beton yol çalışması tamamlanırken, Atakum ilçesindeki Elbistan Bulvarı’nda yürütülen asfalt, baskı beton ve kaldırım düzenlemeleri de bitirilerek hizmete sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentin farklı bölgelerinde ulaşım kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini ifade etti.