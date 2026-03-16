Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından son üç yıl içinde restorasyon, bakım-onarım ve kamulaştırma faaliyetleri için toplam 150 milyon 720 bin TL kaynak ayrıldı.

Samsun Valiliği YİKOB’un öncülüğünde yürütülen çalışmalar, “19 Mayıs ve İstiklal Şehri” olarak anılan Samsun’un tarihi dokusunu korumayı ve geçmişten miras kalan eserleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda şehir genelinde restorasyon projeleri aralıksız devam ediyor.

2023-2025 yılları arasında kültür katkı payı kullanılarak yürütülen projeler kapsamında toplam 22 çalışma hayata geçirildi. Yaklaşık 150 milyon 720 bin TL’lik yatırımın gerçekleştirildiği projeler, kentin kültürel kimliğini yansıtan tarihi yapıların korunması ve yeniden işlevlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, YİKOB, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde birçok tarihi yapıda kapsamlı restorasyon uygulamaları yapıldı. Projelerde zemin etütlerinden statik güçlendirmeye, çevre düzenlemelerinden kamulaştırma işlemlerine kadar geniş kapsamlı teknik çalışmalar gerçekleştirildi.

Titizlikle yürütülen restorasyon uygulamaları sayesinde Samsun’un farklı ilçelerinde bulunan tescilli kültür varlıkları ve tarihi yapılar, özgün mimari özellikleri korunarak yeniden ayağa kaldırıldı.

Çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde yer alan Ömer Dede Türbesi ile Dalbahçe Camii için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanırken, Bafra’daki tescilli Eski Vergi Dairesi binası ve Asarkale’de bakım, onarım ve çevre düzenleme projeleri uygulandı. Taçlı Çeşme için de restorasyon projeleri hazırlandı.

19 Mayıs ilçesinde bulunan tescilli Çivisiz Camii’nin restorasyon projeleri hazırlanırken, İlkadım ilçesindeki Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nın çevre duvarı ile Terme Ahşap Camii’nde restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Bafra Büyükcami Mahallesi’ndeki tescilli taşınmazlar kamulaştırılırken, İlkadım ilçesinde Acem Tekkesi ve Türk İslam Sanatları Merkezi’nde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ulugazi Mahallesi’nde yer alan tescilli bir taşınmaz da kamulaştırma kapsamına alındı.

Alaçam ilçesinde Yenicami, Çeşme ve Karşıyaka mahallelerindeki tescilli taşınmazlarda rölöve, restitüsyon ve restorasyon uygulamaları yapılırken, Vezirköprü’de bulunan Fazıl Ahmet Paşa Medresesi’nde (İlçe Halk Kütüphanesi) bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasında da bakım ve onarım işlemleri tamamlandı. Ayrıca Bafra Gazipaşa Mahallesi ile İlkadım ilçesinin Hançerli ve Kale mahallelerinde bulunan tescilli taşınmazların restorasyon çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Taçlı Çeşme için restorasyon, rekonstrüksiyon, taşıma ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülerek tarihi kültür varlıklarının kısa sürede yeniden ayağa kaldırılması ve kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yatırımlar ve yürütülen çalışmalar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanlara, milletvekillerine, yerel yöneticilere ve projelere katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür edildi.