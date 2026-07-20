Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni transferi Elliot Watt, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada transfer sürecini ve yeni sezondaki hedeflerini anlattı.

Samsunspor'a katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten İskoç futbolcu, transferin birkaç hafta sürdüğünü ve ilk günden itibaren bu formayı giymek istediğini söyledi.

'SAMSUNSPOR'UN VİZYONU BENİ ETKİLEDİ'

Transfer sürecinin tatildeyken başladığını anlatan Watt, "Samsunspor'un doğru bir vizyonla ilerleyen, hedefleri olan ve sürekli gelişmek isteyen bir kulüp olduğunu gördüm. Benim için en önemli konu doğru insanlarla çalışabilmekti. Burada çok iyi bir ekip var ve bu projenin parçası olmak istedim." dedi.

'KENDİMİ BU KULÜBE ADADIM'

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Buraya geliş amacım her gün daha iyi olmak. Samsunspor bana inanıyor, ben de bu kulübe inanıyorum. Başarı zaman isteyen bir süreç. Kendimi tamamen bu kulübe adadım. Ailem de yakında Samsun'a taşınacak." diye konuştu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

İskoç futbolcu ayrıca, "Sosyal medyada bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Umarım sahada göstereceğim performansla bana olan güveni boşa çıkarmam ve taraftarlarımızı mutlu edebilirim. Ayrıca Türkçe öğrenmeye de çalışıyorum." ifadelerini kullandı.