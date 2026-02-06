UEFA Avrupa Konferans Ligi grup etabını 12. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükselen Samsunspor, kadrosunu UEFA’ya bildirdi.
Yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Kouadou Jaures Assoumou ve yaz transfer döneminde kadroya katılan Cherif Ndiaye UEFA listesine dahil edildi.
Kırmızı-beyazlıların UEFA kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Okan Kocuk, Efe Berat Törüz, İrfan Can Eğribayat, Josafat Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tómasson, Zeki Yavru, Toni Borevković, Soner Gönül, Ľubomír Šatka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou, Mustafa Karadeniz, Deniz Şeker, Muhammet Talha Akyüz, Afonso Sousa, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç, Cherif Ndiaye, Yusuf Efe Yurtsever, Kouadou Jaures Assoumou, Tanguy Coulibaly, Ebrima Ceesay
Samsunspor, play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşılaşacak. İlk maç 19 Şubat’ta deplasmanda, rövanş ise 26 Şubat’ta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.