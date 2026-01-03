Samsunspor'da Musaba'nın ayrılığı sonrası can sıkan bir gelişme daha yaşandı.

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final maçının hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde antrenmanda sakatlanan Emre Kılınç'ın uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

SAMSUNSPOR: 'EMRE KILINÇ 10-12 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK'

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Kılınç, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubunda (sağ kruris soleus–gastroknemius–Aşil aponeuroz kompleksi) sakatlık yaşamıştır.

Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, Evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10–12 hafta olması öngörülmektedir.

Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır.

Emre Kılınç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."