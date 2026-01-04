Musaba’nın Fenerbahçe’ye transfer olması ve ardından gelen Emre Kılınç’ın sakatlık açıklamasından sonra Samsunspor, kanat transferinde rotayı Süper Lig’e çevirdi.

Sezonun ilk devresinde takımın en etkili isimlerinden olan Emre Kılınç ve Musaba’nın yokluğundan sonra Samsunspor, o bölgeye öncelikli Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği forması giyen 23 yaşındaki Franco Tongya’yı transfer etmek istiyor.

EN AZ 2 KANAT TRANSFERİ

İlk devrede rotasyondan yana sorunlar çeken Samsunspor, Tongya transferini çözdükten sonra kanat bölgesine en az 1 hamle daha yapmayı düşünüyor.

TONGYA PERFORMANSI

Süper Lig’de sezonun ilk devresinde 12 maça çıkan Gençlerbirliğili kanat oyuncusu Tongya, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.