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Yeni sezon çalışmalarını Hollanda'nın Arnhem kentine bağlı Oosterbeek bölgesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, mücadelede TSİ 19.00'da Het Kuipje Stadı'nda sahaya çıkacak.

Sezon öncesinde oynadığı üç hazırlık karşılaşmasında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Samsunspor, ilk sınavında Yunanistan ekibi AEK'i 2-1 mağlup etti. Ardından Fransa temsilcisi USL Dunkerque'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, son hazırlık mücadelesinde ise Belçika temsilcisi RAAL La Louviere ile golsüz berabere kaldı.