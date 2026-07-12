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Kaynak: Haber Merkezi

Ludogorets, teknik direktörlük görevine Thomas Reis’in getirildiğini resmen açıkladı. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isim, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

SÜPER LİG’DEN TANIDIK İSİM

Thomas Reis, son olarak Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’u çalıştırmış ve Türkiye’deki performansıyla dikkat çekmişti.

LUDOGORETS’TE YENİ DÖNEM

Bulgaristan temsilcisi, deneyimli teknik adamı göreve getirerek yeni sezon öncesi önemli bir adım attı.

GÖZLER PERFORMANSINDA

Reis’in Ludogorets ile nasıl bir performans sergileyeceği ve Avrupa hedeflerinde nasıl bir rol oynayacağı merakla bekleniyor.