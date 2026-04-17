UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında sahasında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano’yu konuk etti.

Allwyn Arena’da oynanan mücadelede AEK, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılsa da bu sonuç tur için yeterli olmadı ve İspanyol ekibi Rayo Vallecano yarı finale yükselen taraf oldu.

Maça hızlı başlayan AEK, Zini’nin golüyle 13. dakikada 1-0 öne geçti. Ardından penaltı kazanan Yunan ekibi, 36. dakikada Marin’in golüyle skoru 2-0’a taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

PALAZON YİNE DEVREYE GİRDİ

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren AEK, 51. dakikada Zini’nin golüyle farkı 3-0’a çıkardı. Bu skor uzatmaları getirecek nitelikteydi ancak Rayo Vallecano’nun yıldızı I. Palazon, 60. dakikada attığı golle skoru 3-1’e getirdi.

Deneyimli futbolcu, ilk karşılaşmada da AEK karşısında gol bulmuştu.

Kalan bölümde AEK baskı kursa da başka gol olmadı ve mücadele 3-1 sona erdi. Bu sonuçla Rayo Vallecano, toplamda 4-3’lük üstünlükle yarı finale yükseldi.

SAMSUNSPOR’U DA ELEMİŞLERDİ

Rayo Vallecano, bir önceki turda temsilcimiz Samsunspor’u toplamda 3-2’lik skorla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

YARI FİNALDE RAKİP STRASBOURG

İspanyol ekibinin UEFA Konferans Ligi yarı finalindeki rakibi Strasbourg oldu. Fransız ekibi, çeyrek finalin ilk ayağında deplasmanda Mainz’e 2-0 kaybetmesine rağmen, sahasındaki rövanş maçında 4-0’lık etkileyici bir galibiyet alarak turu geçti ve adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalin ilk maçı İspanya’da oynanacak. Ayrıca yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 30 Nisan’da, rövanş maçları ise 7 Mayıs’ta oynanacak.

LA LIGA'DA VALLECANO

UEFA Konferans Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan Rayo Vallecano, bu sezon La Liga’da çıktığı 31 maçta 35 puan topladı ve ligde 13. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli olduUEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli olduSpor