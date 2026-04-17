UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında sahasında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano’yu konuk etti.

Allwyn Arena’da oynanan mücadelede AEK, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılsa da bu sonuç tur için yeterli olmadı ve İspanyol ekibi Rayo Vallecano yarı finale yükselen taraf oldu.

Maça hızlı başlayan AEK, Zini’nin golüyle 13. dakikada 1-0 öne geçti. Ardından penaltı kazanan Yunan ekibi, 36. dakikada Marin’in golüyle skoru 2-0’a taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

PALAZON YİNE DEVREYE GİRDİ

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren AEK, 51. dakikada Zini’nin golüyle farkı 3-0’a çıkardı. Bu skor uzatmaları getirecek nitelikteydi ancak Rayo Vallecano’nun yıldızı I. Palazon, 60. dakikada attığı golle skoru 3-1’e getirdi.

Deneyimli futbolcu, ilk karşılaşmada da AEK karşısında gol bulmuştu.

Kalan bölümde AEK baskı kursa da başka gol olmadı ve mücadele 3-1 sona erdi. Bu sonuçla Rayo Vallecano, toplamda 4-3’lük üstünlükle yarı finale yükseldi.

SAMSUNSPOR’U DA ELEMİŞLERDİ

Rayo Vallecano, bir önceki turda temsilcimiz Samsunspor’u toplamda 3-2’lik skorla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

YARI FİNALDE RAKİP STRASBOURG

İspanyol ekibinin UEFA Konferans Ligi yarı finalindeki rakibi Strasbourg oldu. Fransız ekibi, çeyrek finalin ilk ayağında deplasmanda Mainz’e 2-0 kaybetmesine rağmen, sahasındaki rövanş maçında 4-0’lık etkileyici bir galibiyet alarak turu geçti ve adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalin ilk maçı İspanya’da oynanacak. Ayrıca yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 30 Nisan’da, rövanş maçları ise 7 Mayıs’ta oynanacak.

LA LIGA'DA VALLECANO

UEFA Konferans Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan Rayo Vallecano, bu sezon La Liga’da çıktığı 31 maçta 35 puan topladı ve ligde 13. sırada yer alıyor.