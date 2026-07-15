Kaynak: İHA

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, yeni sezon öncesi transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rick van Drongelen'e Trabzonspor'un ilgisini doğrulayan Çakır, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ancak henüz kesinleşen bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.

'İSTEDİĞİMİZ TEKLİF GELİRSE VERECEĞİZ'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Rick van Drongelen için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile görüştüğünü açıklayan Suat Çakır, transferin bonservis bedeline bağlı olduğunu belirtti.

Çakır, "Başkanımız, Rick van Drongelen'in bizim için çok değerli bir oyuncu olduğunu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirilebileceğini ifade etti. Şu an iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Taraflar arasında rakamsal fark var. İstenilen seviyede bir teklif gelirse Drongelen'i Trabzonspor'a vereceğiz. Ancak şu anda anlaşılmış ya da transfer tamamlanmış bir durum söz konusu değil." dedi.

PANATHINAIKOS'UN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Hollandalı stoper için Yunanistan'dan da teklif aldıklarını belirten Çakır, Panathinaikos'un önce yaklaşık 2 milyon Euro, ardından 4 milyon Euro seviyesine çıkan tekliflerini yeterli bulmadıkları için kabul etmediklerini ifade etti.

İKİ TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Transfer çalışmalarına da değinen Suat Çakır, stoper Enea Mihaj ve İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt transferlerinde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Çakır, her iki futbolcunun da son pürüzlerin giderilmesinin ardından Hollanda kampına katılmasını beklediklerini belirtti.