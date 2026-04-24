Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor’a penaltı atışları sonucu 3-1 mağlup olan Samsunspor’da, maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Başkan Vekili Veysel Bilen, hem hakem yönetimini hem de Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştirdi.

Bilen, karşılaşmada yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bizim bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), kurumlarına inancımız kalmadı. Samsunspor olarak adil, adaletli, hakkaniyetli bir yönetimin savunucusu olduk. Savunmaya devam edeceğiz ama görüyoruz ki bu yönetimle olmuyor bu iş” dedi.

HAKEM PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLDU

Karşılaşmanın genelinde oyuncularının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Bilen, hakem kararlarının sonucu etkilediğini savundu. Deneyimli yönetici, “Oyun ortada ama ağırlıklı olarak baktığınız zaman fırsatlar anlamında bizim birkaç tane daha gole çevirebileceğimiz fırsat vardı. Bunları değerlendiremedik. Penaltı atışları zaten bir anlamda şans ve kaleci ya da atan oyuncunun faktörüne bağlı. Bire bir kalıyorsunuz. Orada da maalesef atamadığımız penaltılar, kaleci Onana'nın başarılı kurtarışları ki burada Okan'a da ayrı bir parantez açmak lazım. 2 tane penaltıyı çok güzel kurtardı. Maçın içinde olağanüstü 2 top çıkardı. Ama burada parantez açmayacağım, altını kırmızı çizgiyle çizmek istiyorum ki öyle bir hakem triyosu vardı ki maçın birinci dakikasından başlayarak son düdüğe kadar adeta bizim için yapılabilecek ne kadar haksızlık varsa hepsini bir senaryo dahilinde sahaya yansıttı. İlk Ndiaye’ye gösterdiği sarı karttan başlayarak, kırmızı kart pozisyonu bile gri bir pozisyonda. Öte yandan Van Drongele'nin Savic tarafından yaka paça ceza sahasının içinde indirilmesine bu kadar gözünün önünde olup kafasını çevirmesi ama Cuma'nın geleceği Perşembe'den belliydi. Niye? 3 hafta evvel Rize'de aynı hakem Samsunspor’u katletti. Hakemin gözünün önünde Holse’nin düşürülmesi, sonra Fink hocamıza haksız bir cezalandırmayla onu da MHK üstlendi, 3 maç ceza verildi. Sanki sahada arbede çıkmış gibi hocamıza 3 maç ceza verilmesi zaten sonun malumuydu. Bu senaryoyu da burada yine aynı hakem atanarak Rize'de tamamlayamadığı belki işi burada tamamlamış oldu” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR VE TAKIMA ÖVGÜ

Samsunspor’un sahada ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Bilen, özellikle eksik kalmalarına rağmen takımın direncini övdü. Taraftar desteğinin de altını çizen yönetici, oyuncuların 120 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadığını ifade etti.

TÜRK FUTBOLU BU ŞEKİLDE İLERLEYEMEZ

Türkiye’de futbolun yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Bilen, mevcut yapıyla ilerlemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Görünen o ki zaten kura çekiminden başlayarak ilk 4 takımın birbirleriyle eşleşmemesi, daha sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beklenmedik şekilde kupadan elenmesi, o zaman geriye kalan tek senaryo hepimizin bildiği gibi finali Trabzonspor’la Beşiktaş'a oynatmak. Bu o kadar çok bariz ki. Göreceğiz yarı finalin karşılaşmalarında da aynı senaryolar cereyan edecek. Böyle yaparak Türk futbolunu biz ileriye götürmeyiz. Eğer birbirimize inanamazsak, güvenemezsek sahada mücadele eden oyuncularımız da o zaman yönetimlere inançlarını yitiriyorlar. Bu çocukların emeğine yazık. Harcanan paralara yazık. O zaman diyelim ki Türkiye Ligi'nde 4 takım, 5 takım, hatta 6 takım seçilsin. Kendi aralarında oynasınlar. Böyle bir lig olsun. Uğraşmaya gerek yok. Böyle yaptığımız zaman görüyorsunuz Avrupa'da hakeminiz yok, Dünya Kupası’nda hiç hakeminiz yok. Yani nereye varacağız ki böyle ? Adaletten, hakkaniyetten uzak bir yönetimle maalesef bir yere varamayız. Başkanımız da vurguladı. Bizim bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), kurumlarına inancımız kalmadı. Başından sonuna kadar biz Samsunspor olarak adil, adaletli, hakkaniyetli bir yönetimin savunucusu olduk. Savunmaya devam edeceğiz ama görüyoruz ki bu yönetimle bu iş olmuyor.”